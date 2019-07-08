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Ибрагимович назвал символический состав всех времен – швед шокировал своим выбором

14:21 273 Читати українською
Ибрагимович назвал символический состав всех времен – швед шокировал своим выбором
Златан Ибрагимович / Reuters

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович опубликовал свою символическую сборную всех времен.

Златан Ибрагимович в фирменном стиле подошел к выбору символической сборной всех времен.

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Команда состоит из 11 Златанов, а вот с тренером команды Ибрагимович еще не определился.

"Вот моя сборная всех времен. Надо только выбрать тренера. Возможно, это будет Златан", – написал Ибрагимович в своем твиттере.

Напомним, 37-летний Ибрагимович становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции, четыре раза попадал в символическую сборную УЕФА, трижды признавался лучшим игроком Серии А и французской Лиги 1 и попал в символическую сборную МЛС по итогам прошлого сезона.

"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"

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Теги
Мир Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Символическая сборная
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