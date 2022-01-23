"Меня удивляет статус Доннаруммы в ПСЖ, хотя я понимаю, что тренеру тяжело с этим вопросом. Я лично не знаю Кейлора Наваса, но он тоже отличный вратарь.

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ПСЖ имеет двух феноменов, но в моем мире Доннарумма сегодня номер один. Я не знаю, правильно ли чередовать вратарей, или лучше иметь одного. Во всяком случае, я привык иметь вратаря, который всегда считается номером один. Насчет Доннаруммы и говорить не стоит – он самый сильный в мире, точка. Я играл с ним, я знаю, о чем говорю", – цитирует Ибрагимович le10sport.

Напомним, летом Доннарумма променял Милан на ПСЖ. В составе французского гранда чемпион Европы провел 13 матчей (6 "сухих") и пропустил 9 голов.

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