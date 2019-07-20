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Ибрагимович: Вы допустили ошибку, сравнив Велу со мной

14:15 33 Читати українською
Ибрагимович: Вы допустили ошибку, сравнив Велу со мной
Златан Ибрагимович / твиттер Лос-Анджелес Гэлакси

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал победу своей команды в дерби с ФК Лос-Анджелес и поделился мнением о сравнении с Карлосом Велой.

"У Феррари было сегодня много топлива. В конце матча мы пропустили необязательный гол, но в итоге выиграли – это главное. Всегда приятно забивать три мяча, а особенно в дерби.

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Я очень уважаю Велу. Он хороший футболист, но вы все допустили ошибку. Вы сравнили его со мной, это была самая ваша ошибка.

Я верю в себя. Глупые люди назовут это высокомерием, а умные – уверенностью", – цитирует Ибрагимовича Goal.com.

Отметим, что Златан занимает второе место в списке бомбардиров МЛС с 16 забитыми мячами, отставая от Вели на 5 голов.

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Теги
Мир Карлос Вела Карлос Вела Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Лос-Анджелес
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