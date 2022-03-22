Златан приехал в гости к Ferrari и встретился с пилотами Формулы 1 Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. Встреча прошла в отличном настроении, ведь Милан лидирует в Серии А, а Леклер и Сайнс шикарно выступили на последнем гран-при в Бахрейне.

Ибрагимович вручил футболки Милана пилотам, а затем и руководителю команды Маттиа Бинотто. Бинотто болеет за Интер, поэтому Ибра сказал ему: "Ну, не все идеальны". После разговора и обмена автографами швед сел в новенькую модель Ferrari 296 GTB и намотал несколько кругов.

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