Ибрагимович: Все отговаривали меня от перехода в Манчестер Юнайтед, но теперь я скучаю по этому клубу

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вспомнил период своей карьеры в Манчестер Юнайтед.

"Когда я отправлялся в Англию, говорил с разными игроками, которых я знаю и мыслям которых доверяю. Все они отговаривали меня от этого перехода. Они говорили, что о всей моей карьере будут судить по одному сезону. Если ты плохо проведешь этот сезон люди скажут, что все предыдущее было бесполезно, потому что ты не смог проявить себя в Англии, но это лишь ободрило меня.

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Я пошел против всех и сказал, что хочу этого. Они думали, что я слишком стар. Мне было 35, а я заставил Премьер-Лигу выглядеть старой. Мне потребовалось три месяца, чтобы показать каждому, кто я такой. Это был мой вызов, а я никогда не игнорирую вызовы.

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Я скучаю по ним всеми. Я прекрасно проводил время в Юнайтед. Там были Руни, Каррик и все эти молодые ребята, которые хотели показать себя миру и которые были очень голодны к этому. Мне было хорошо там, потому что я чувствовал себя зрелым парнем в окружении этих незрелых ребят", – цитирует Ибрагимовича BBC.