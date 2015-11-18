Ибрагимович все ближе к переходу в Милан

Долгожданное возвращение Златана Ибрагимовича в Европу может состояться в ближайшее время.

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вскоре может вернуться в Серию А, сообщает издание Sky sports.

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Скандальный агент 37-летнего нападающего Мино Райола находится в постоянном контакте с представителями Милана, в частности с техническими директором итальянского клуба Леонардо.

По предварительной информации, Ибрагимович будет получать около 4 млн евро за сезон. Сторонам осталось только согласовать срок действия контракта.

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