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Ибрагимович все ближе к переходу в Милан

10:24 98 Читати українською
Ибрагимович все ближе к переходу в Милан
Златан Ибрагимович / Фото Football Italia

Долгожданное возвращение Златана Ибрагимовича в Европу может состояться в ближайшее время.

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вскоре может вернуться в Серию А, сообщает издание Sky sports.

Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS – это был его дебютный забитый мяч в Лос-Анджелес Гэлакси

Скандальный агент 37-летнего нападающего Мино Райола находится в постоянном контакте с представителями Милана, в частности с техническими директором итальянского клуба Леонардо.

По предварительной информации, Ибрагимович будет получать около 4 млн евро за сезон. Сторонам осталось только согласовать срок действия контракта.

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