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Ибрагимович впервые выйдет в старте Милана после своего возвращения

11 января 15:41 70 Читати українською
Ибрагимович впервые выйдет в старте Милана после своего возвращения
Златан Ибрагимович / Твиттер Милана

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил место в основе на матч 19 тура Серии А против Кальяри.

 
Рафаэль Леау 46’
Златан Ибрагимович 65’
46’ Рафаэль Леау
65’ Златан Ибрагимович

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Кшиштоф Пйонтек остался в запасе, а основной парой форвардов стали Рафаэль Леау и Златан Ибрагимович, для которого это первый выход в старте после возвращения в клуб. В прошлом туре Серии А швед провел свой первый матч за Милан – он вышел на замену и сыграл 36 минут против Сампдории (0:0), но не смог отличиться голом.

Добавим, что поединок Кальяри – Милан начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Теги
Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Кальяри - Милан
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