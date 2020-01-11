Ибрагимович впервые выйдет в старте Милана после своего возвращения

Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил место в основе на матч 19 тура Серии А против Кальяри.

"Россонери" в своем официальном Twitter обнародовали заявку команды.

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Кшиштоф Пйонтек остался в запасе, а основной парой форвардов стали Рафаэль Леау и Златан Ибрагимович, для которого это первый выход в старте после возвращения в клуб. В прошлом туре Серии А швед провел свой первый матч за Милан – он вышел на замену и сыграл 36 минут против Сампдории (0:0), но не смог отличиться голом.

Добавим, что поединок Кальяри – Милан начнется в 16:00 по киевскому времени.

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