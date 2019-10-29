Ибрагимович возвращается в Испанию

Скандальный шведский форвард Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию.

"Привет Испания! Угадайте, что? Я возвращаюсь!" – заявил Ибрагимович в видеоролике опубликованном в instagram шведа.

Ибрагимович в своем стиле ответил на оскорбления хейтера – вульгарное видео

Значит ли это, что 38-летний форвард продолжит карьеру игрока в Ла Лиге пока неизвестно, но подобные "опасения" уже выражает издания ESPN.

У Златана есть действующий контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, который завершается в декабре. В текущем сезоне МЛС швед провел 31 матч, в которых отличился 31-м голом и 8-ю ассистами.

Напомним, Ибрагимович уже выступал в Примере, защищая цвета Барселоны в сезоне 2009/10.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!