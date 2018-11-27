Ибрагимович вошел в заявку Лос-Анджелес Гэлакси на следующий сезон

Лос-Анджелес Гэлакси надеется, что форвард Златан Ибрагимович поможет команде в следующем сезоне МЛС.

Тренерский штаб Лос-Анджелес Гэлакси включил Златана Ибрагимовича в завку команды на следующий сезон МЛС, сообщает официальный сайт клуба.

Милан сделал официальное заявление о переходе Ибрагимовича – трансфер все ближе

Стоит отметить, что в СМИ все чаще появляется информация о возвращении легендарного шведа в Милан.

Напомним, в прошлом сезоне Златан провел 27 матчей, в которых отметился 22-мя голами, что позволило ему стать лучшим новичком МЛС.

Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS – это был его дебютный забитый мяч в Лос-Анджелес Гэлакси