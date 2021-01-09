Форвард Милана Златан Ибрагимович может помочь "россонери" в грядущем поединке Серии А.

Стефано Пиола определился с обоймой игроков, которые примут участие во встрече 17-го тура Серии А против Торино.

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В заявку впервые за полтора месяца попал Златан Ибрагимович, который восстанавливался от повреждения мышцы. Последний раз Ибра играл 22 ноября с Наполи, где отметился победным дублем. Также стоит отметить появление в списке Хакана Чалханоглу, который рисковал пропустить матч с "быками" после микротравмы в противостоянии с Юве (1:3).

Заметим, "россонери" лидируют в Серии А с 1-очковым отрывом от Интера. В поединке с Торино Ибрагимович и Ко попытаются удержать первое место.

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