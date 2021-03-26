Ибрагимович вернулся результативно – видеообзор матча Швеция – Грузия
Сборная Швеции с победы начала квалификацию на ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Еще до стартового свистка отчетная встреча вошла в историю. Златан Ибрагимович дебютировал за сборную Швеции после нескольких лет паузы. 39-летний форвард сумел отметить это событие результативным действием – ассист на гол, который оказался единственным и победным.
Ибрагимович удивлен, что стадион сборной Швеции не назван в его честь
Стоит заметить, что такой результат позволил сборной Швеции возглавить турнирную таблицу группы В, ведь Испания в параллельном матче поделила очки с Грецией. Следующую встречу скандинавы проведут 28 марта против сборной Косово.
Отбор на ЧМ-2022: Греция шокировала Испанию, Италия переиграла британцев, Ибрагимович победно вернулся в сборную Швеции