Сборная Швеции с победы начала квалификацию на ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Еще до стартового свистка отчетная встреча вошла в историю. Златан Ибрагимович дебютировал за сборную Швеции после нескольких лет паузы. 39-летний форвард сумел отметить это событие результативным действием – ассист на гол, который оказался единственным и победным.

Ибрагимович удивлен, что стадион сборной Швеции не назван в его честь

Стоит заметить, что такой результат позволил сборной Швеции возглавить турнирную таблицу группы В, ведь Испания в параллельном матче поделила очки с Грецией. Следующую встречу скандинавы проведут 28 марта против сборной Косово.

Отбор на ЧМ-2022: Греция шокировала Испанию, Италия переиграла британцев, Ибрагимович победно вернулся в сборную Швеции