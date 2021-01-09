Златан восстановился от травмы и провел частичную тренировку в общей группе Милана, сообщает Football Italia.

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Ожидается, что 39-летний форвард сможет вернуться на поле в поединке с Кальяри, который запланирован на 18 января. Швед страдает от повреждения мышцы около двух месяцев, последний раз Ибру видели в деле 22 ноября, когда он отметился победным дублем в ворота Наполи.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых забил 10 мячей.

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