Ибрагимович вернется в Милан, но не будет тренироваться с одноклубниками

Форвард Милана Златан Ибрагимович вынужден завершать свой импровизированный отпуск.

Звездный швед забронировал самолет из Стокгольма в Милан на понедельник (11 мая), информирует La Gazzetta dello Sport.

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После остановки Серии А Ибрагимович находился в Швеции, где карантин не такой жесткий. Ветеран тренировался и даже смог провести товарищеский матч за Хаммарбю. Теперь Златан возвращается в Милан, однако ему придется две недели находиться дома в изоляции, которая предусмотрена для всех, кто прибыл из-за границы. Только после этого форвард сможет присоединиться к другим игрокам "россонери" на тренировках.

Напомним, ранее появилась информация, что Ибрагимович не будет продлевать контракт с Миланом и летом покинет клуб.

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