Ибрагимович, Вела и экс-вратарь Арсенала – МЛС обнародовала символическую сборную сезона

Американская лига МЛС определилась с символической сборной сезона 2019.

В символическую команду лучших игроков лиги попал шведский форвард Златан Ибрагимович, а также лучший бомбардир регулярного сезона Карлос Вела, который установил рекорд результативности МЛС за всю историю – 34 гола.

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Вратарь: Вито Манноне (Миннесота Юнайтед).

Защитники: Ике Опара (Миннесота Юнайтед), Майлз Робинсон (Атланта Юнайтед), Уокер Циммерман (Лос-Анджелес).

Полузащитники: Алехандро Посуэло (Торонто), Карлес Хиль (Нью-Ингленд Революшн), Эдуард Атуеста (Лос-Анджелес), Макси Моралес (Нью-Йорк Сити).

Нападающие: Карлос Вела (Лос-Анджелес), Златан Ибрагимович (Лос-Анджелес Гэлакси), Джозеф Мартинес (Атланта Юнайтед).

Отметим, что на этой неделе состоятся полуфинальные матчи плей-офф МЛС. 30 октября Лос-Анджелес примет Сиэтл Саундерс, 31 октября Торонто сыграет с Атлантой Юнайтед.

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