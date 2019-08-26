Ибрагимович в третий раз подряд оформил дубль за Гэлакси в феерическом матче против Лос-Анджелеса с Велой

Златан Ибрагимович и Карлос Вела продолжают соревноваться за титул лучшего игрока североамериканской МЛС. В очередном туре регулярного чемпионата Гэлакси первого пожаловал в гости к Лос-Анджелесу второго.

США, МЛС, Западная конференция

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:3

Голы: Блессинг, 12, 45+1, Вела, 53 – Ибрагимович, 2, 15, Павон, 16

Голливудская звезда приобрел акции клуба, который скоро начнет свои выступления в МЛС

Старт поединка выдался просто сумасшедшим: команды на двоих забили 4 мяча, а Гэлакси стараниями Ибры и Кристиана Павона повел со счетом 1:3. Свой первый мяч шведский ветеран забил уже на 2-й минуте, когда выскочил один на один с кипером и сильно пробил с левой. На 15-й минуте Златан снова вырвался на свидание с вратарем, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота.

Однако, Лос-Анджелес сумел отойти от дебютного шока. Еще под занавес первого тайма дубль оформил Латиф Блессинг, а на старте второго отличился главный оппонент Ибрагимовича – Карлос Вела. Мексиканец на 53-й минуте тоже реализовал выход тет-а-тет с голкипером.

После отчетного поединка Вела продолжает возглавлять список бомбардиров МЛС. В его активе 27 мячей. В то же время Златан Ибрагимович забил 22 гола. В борьбе за статус MVP первенства мексиканский форвард, однако, не имеет конкурентов – 15 ассистов против только 3-х у шведа.