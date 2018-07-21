Ибрагимович: В Манчестер Юнайтед после травмы я перестал быть прежним Златаном

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович рассказал о периоде пребывания в МЮ после травмы колена.

"У меня не было цели подписать контракт и заработать денег. Все было наоборот. Я сказал, что не хочу получать зарплату. Предложил оставить эти деньги клубу.

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Раньше в Манчестер Юнайтед был Златан, но после травмы я не был готов быть тем Златаном. Меня выбирали для участия во многих матчах, но потом я сказал тренеру: "Послушай, я не готов. Не хочу разочаровывать тебя. Я уважаю тебя и одноклубников. Выбери того, кто выполнит мою работу лучше", – цитирует Ибрагимовича издание BBC.

Напомним, шведский нападающий получил травму в апреле 2017 и вернулся на поле лишь в декабре прошлого года.

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