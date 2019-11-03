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Ибрагимович в Болонье – реальная возможность, – спортивный директор болонцев Сабатини

14:43 12 Читати українською
Ибрагимович в Болонье – реальная возможность, – спортивный директор болонцев Сабатини
Златан Ибрагимович / Reuters

Спортивный директор Болонье Вальтер Сабатини прокомментировал возможность подписания клубом Златана Ибрагимовича.

"Златан Ибрагимович в Болонье – это реальная возможность. Поверьте мне – это возможно.

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Златан рассматривает наше предложение, потому что хочет помочь Синише Михайловичу. Это может стать чем-то фантастическим", – цитирует Сабатини журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Напомним, контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в декабре, поэтому многие европейские клубы хотят подписать нападающего на правах свободного агента.

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