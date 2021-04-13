Ветеран получил 1 матч дисквалификации за неспортивное поведение, сообщает Football Italia.

Ибрагимович нарушил карантинный протокол, поужинав с легендой Милана

Ибрагимович был удален на 60-й минуте поединка против Пармы за неуважение к арбитру. Дисциплинарный комитет Серии А вынес Златану серьезный вердикт – провокационное критическое высказывание в адрес официального лица матча. Наказание для 39-летнего шведа, однако, довольно мягкое. Он получил 1-матчевый бан и 5 тысяч евро штрафа.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 15 мячей. Опытный нападающий не поможет "россонери" в поединке против Дженоа.

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