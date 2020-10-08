Форвард Милана Златан Ибрагимович все еще не оправился от COVID-19.

Швед вместе с Леонардо Дуарте остаются на карантине из-за коронавируса. Отметим, что к Златана болезнь обнаружили 24 сентября – ровно 2 недели назад.

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По информации La Gazzetta dello Sport, другие игроки Милана, которые остались в клубе во время перерыва на матчи сборных, полностью здоровы.

Добавим, что Златан Ибрагимович ударно начал сезон 2020/21 – три гола в двух матчах.

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