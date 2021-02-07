В матче 21-го тура Серии А против Кротоне (4:0) 39-летний форвард оформил дубль. Эти голы стали 500-м и 501-м в карьере шведа, который довольно сдержано отреагировал на такое ​​незаурядное событие.

Дубли Ибрагимовича и Ребича в видеообзоре сокрушительной победы Милана над Кротоне

"Пять сотен? Это значит, что мне все-таки удалось забить несколько мячей за карьеру. Однако важно продолжать и помогать команде изо всех сил. Моя работа – забивать голы и создавать голевые ситуации", – сказал Златан в комментарии Sky Sport.

Добавим, что после своего возвращения в Милан прошлой зимой Ибрагимович уже сыграл 36 матчей за "россонери", в которых забил 25 голов и отдал 8 ассистов. В нынешнем сезоне Златан в 11-ти матчах Серии А забил 14 мячей, чем сильно помог команде выбиться в лидеры первенства.

Милан разгромил Кротоне и вернул лидерство в Серии А благодаря дублю Ибрагимовича и Ребича