Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не потерял свою футбольную технику, хотя давно находится без настоящей игровой практики.

Прошло полтора года, с тех пор, как Златан покончил с профессиональным футболом, но такой мастер не может полностью забыть об игре. Швед продолжает регулярно тренироваться с друзьями, о чем отчитывается в соцсетях.

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Во время одного из таких матчей на маленьком поле Ибрагимович забил невероятный гол, после навеса ударом скорпиона переправив мяч в ворота. Как в свои лучшие годы...

Напомним, что последним клубом 43-летнего шведа был Милан. После завершения карьеры Ибрагимович принял предложение владельцев клуба стать их консультантом. Златан выполняет роль наблюдателя за всем, что происходит в лагере "россонери".

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