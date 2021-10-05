"В 40 лет я чувствую себя молодым. Прошел еще один год, и я просто жду возможности вернуться на поле. У меня есть небольшие проблемы, которые решаются.

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Кто выиграет Скудетто? В какой команде играет Златан, в Милане? Значит, это будет Милан", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Добавим, что после 7 туров Милан идет на второй строчке Серии А, уступая два очка Наполи. Последний раз "россонери" становились чемпионами в сезоне 2010/11.

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