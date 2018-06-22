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Ибрагимович: Сборная Швеции не чувствует давления, так как в ней нет меня

14 июня 18:12 95 Читати українською
Ибрагимович: Сборная Швеции не чувствует давления, так как в ней нет меня
Златан Ибрагимович / Фото: ESPN

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

"У сборной Германии 22 замечательных футболиста. Но их игра не станет ни для кого сюрпризом, Германия всегда хороша. Чемпионат мира – турнир непредсказуемый, могут выстрелить маленькие команды, которых считали аутсайдерами.

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Главное – показать красивый футбол и получить от него удовольствие. У меня есть предположение, что сборная Бразилии покажет нам что-то особенное, учитывая их уровень на прошлом чемпионате мира и то, что я не играю на этом. Сборной Швеции хочу пожелать удачи на турнире. Пусть футболисты наслаждаются игрой, никакого давления на команду не будет, потому что в ней нет меня", – цитирует Ибрагимовича Sportbox.

Превью ЧМ-2018, группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея – все, что нужно знать

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Швеция Швеция ЧМ 2018 Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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