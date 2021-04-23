Накануне 39-летний швед подписал новый контракт с Миланом. Ибрагимович будет выступать за итальянский клуб по крайней мере еще один сезон.

Милан официально продлил контракт с Ибрагимовичем

По информации журналиста Sky Sport Пеппе Ди Стефано, в процесс переговоров не вмешивался одиозный агент Златана Мино Райола. Отмечается, что футболист договаривался с клубом о новом соглашении самостоятельно, только консультируясь с юристами.

Добавим, что соглашение Ибрагимовича с Миланом подходило к концу уже по завершении этого сезона. В текущей кампании Златан провел 25 матчей в составе "россонери", записав в свой актив 17 голов и 3 результативные передачи.

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