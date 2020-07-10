Ибрагимович резко ответил, останется ли в Милане

Златан Ибрагимович дал громкое интервью, в котором подтвердил, что имеет противоречия с руководством Милана. Говорил швед о себе традиционно в третьем лице.

"Ибра остается лучшим в футболе. Посмотрим, как будет развиваться клуб. Если ничего не изменится, вы вряд ли увидите меня в Милане в следующим сезоне. Я играю почти бесплатно.

Ибра играет, чтобы что-то выиграть, или не играет вообще. Ибра – не игрок уровня Лиги Европы, а Милан – не тот клуб, чье место в Лиге Европы. Я должен оставаться в Милане, иначе вы потеряете фанов.

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Будет ли что-то в моей карьере после Милана? Я никогда не закрываю двери для возможностей. У меня до сих пор много вдохновения к тому, чем я занимаюсь", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Уже длительное время в Милан сватают Ральфа Рангника. Правда, Ибра не в курсе. "Кто такой Рангник? Я даже не знаю, кто это к черту такой", – выпалил Златан.

Ибрагимович зимой вернулся в Милан, после чего результаты "россонери" резко пошли вверх. Златан забил в двух предыдущих турах Серии А, а Милан сенсационно прибил Лацио и Ювентус.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года