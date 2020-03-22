toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

Ибрагимович решил покинуть Милан – известна причина

13:57 96 Читати українською
Ибрагимович решил покинуть Милан – известна причина
Златан Ибрагимович / ФК Милан

В футбольной карьере Златана Ибрагимовича снова могут состояться серьезные пертурбации.

Шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович летом покинет "красно-черных", сообщает издание Sport Mediaset.

"Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу": Ибрагимович объявил войну проблеме, которая поразила весь мир

По информации издания, как только 38-летний форвард вернется из Швеции в Милан, он через агента Мино Райолу сообщит о своем решении генеральному директору клуба Айвену Газидису.

Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела Милана Звонимира Бобана и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали шведа в команду. Ранее сообщалось, что Златан также может завершить карьеру игрока летом.

Напомним, в текущем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

blog_ava
Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо
08:00
1399
Теги
Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Паоло Мальдини Звонимир Бобан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
24
мин
Удинезе
16:00
Аталанта
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук