Ибрагимович решил покинуть Милан – известна причина

В футбольной карьере Златана Ибрагимовича снова могут состояться серьезные пертурбации.

Шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович летом покинет "красно-черных", сообщает издание Sport Mediaset.

"Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу": Ибрагимович объявил войну проблеме, которая поразила весь мир

По информации издания, как только 38-летний форвард вернется из Швеции в Милан, он через агента Мино Райолу сообщит о своем решении генеральному директору клуба Айвену Газидису.

Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела Милана Звонимира Бобана и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали шведа в команду. Ранее сообщалось, что Златан также может завершить карьеру игрока летом.

Напомним, в текущем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо