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Ибрагимович рассказал, что мог перейти в Манчестер Сити

13:17 63 Читати українською
Ибрагимович рассказал, что мог перейти в Манчестер Сити
Златан Ибрагимович / getty images

Шведский нападающий Златан Ибрагимович мог оказаться в Англии еще в 2011 году.

"У меня была возможность присоединиться к Манчестер Сити, когда я был в Барселоне. После неудачного периода в Испании мне надо было найти покой. Возвращаясь в Италию я знал, что буду там счастлив, чего я не мог себе точно гарантировать в Манчестер Сити.

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Переезд в Англию был бы интересным вариантом для меня, но и трансфер в Милан стал не меньшим вызовом. Я прекрасно чувствовал себя в Италии, знал страну, потому что до перехода в Милан я играл за Интер. Поэтому решил выбрать именно вариант с возвращением в Италию", – сказал Ибрагимович в интервью Mirror.

Напомним, что Златан все же смог попробовать свои силы в АПЛ. В 2016 году форвард присоединился к составу Манчестер Юнайтед. Ибра забил 17 голов в 28 матчах во время своего первого сезона на Туманном Альбионе.

"Хотел поцеловать спящего Ибрагимовича, мне сразу прилетели два удара", – экс-партнер Златана по Аяксу

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