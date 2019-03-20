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Ибрагимович раскритиковал легенд Манчестер Юнайтед– Гиггз ответил на дерзость шведа

09:19 12 Читати українською
Ибрагимович раскритиковал легенд Манчестер Юнайтед– Гиггз ответил на дерзость шведа
"Класс-92" / фото из соцсетей

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович считает, что бывшим игрокам манкунианцев нужно меньше критиковать команду.

"Их больше там нет. Они на телевидении и все время жалуются, потому что они не в клубе. Если вы хотите работать в клубе, ищите работу в клубе", – сказал Ибрагимович.

Ибрагимович рассказал, что мог перейти в Манчестер Сити

"Когда ты играешь больше 3-х тысяч матчей за Манчестер Юнайтед, у тебя может быть мнение. Иногда оно положительное, иногда отрицательное, но я не думаю, что это влияет на результат.

Мы -– болельщики клуба, бывшие игроки, которые выступают на телевидении или по радио. Это футбол, тут могут быть разные мнения. Но, очевидно, Златан знает о клубе больше, чем мы", – цитирует Гиггза Sky Sports.

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Напомним, "Класс-92", в который входили Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Гари и Фил Невиллы, считается одним из самых успешных поколений воспитанников Манчестер Юнайтед.

Теги
Райан Гиггз Райан Ґіґґз Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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