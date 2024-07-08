“Ориджи и Балло-Туре вернулись, но сейчас они в молодежной команде. Они не являются частью проекта первой команды”, – цитирует Ибрагимовича MilanNews.

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Напомним, Милан бесплатно подписал Ориджи 2 года назад, но победитель ЛЧ забил всего 2 гола в 36 матчах за "россонери". Прошлый сезон бельгиец провел в аренде за Ноттингем Форест, где также провалился. Контракт форварда действует еще 2 года.

За Балло-Туре 3 года назад заплатили Монако 5,4 млн евро. В футболке Милана провел 26 матчей, забил один мяч. Триумфатор КАН-2022 также прошлый сезон отбегал в АПЛ (Фулхэм), но без особого успеха. Его контракт действует еще год.

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