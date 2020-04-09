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Ибрагимович провел мастер-класс для Хаммарбю – он скандально стал совладельцем команды в прошлом году

16:50 35 Читати українською
Ибрагимович провел мастер-класс для Хаммарбю – он скандально стал совладельцем команды в прошлом году
Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович во время вынужденной паузы провел тренировку со шведским Хаммарбю.

Звездный швед позанимался на базе столичного клуба, сообщает официальный сайт Хаммарбю.

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"Златан находился в Стокгольме вместе со своей семьей и захотел снова почувствовать мяч. Мы вернемся к групповым тренировкам в понедельник. Ибрагимович сможет тренироваться с нами", – отметил спортивный директор клуба Яспер Янссон.

38-летний форвард в конце 2019-го приобрел 23,5 % акций стокгольмского клуба. Этим Ибрагимович даже спровоцировал волну беспорядков в Швеции, поскольку этого предательства ему не простили фанаты родного клуба Златана – Мальме.

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Хаммарбю Хаммарбю
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