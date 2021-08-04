Скандальный нападающий Златан Ибрагимович не был намерен оставаться в Милане.

В апреле Златан Ибрагимович предложил ПСЖ свои услуги, сообщает авторитетное издание Le Parisien.

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Спортивный директор парижан Леонардо Араужо отказал 39-летнему шведу. После этого Златан все же оставил свою подпись на новом контракте с Миланом. Напомним, нападающий уже имеет опыт выступлений за ПСЖ, он защищал цвета парижан в 2012-2016 годах.

В прошлом сезоне Серии А Ибрагимович провел 19 матчей, в которых отметился 15-ю голами и тремя ассистами.

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