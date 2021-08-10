Ибрагимович перенес операцию на левом колене, из-за которой пропустил Евро-2020. Восстановление идет медленнее, чем планировалось, информирует La Gazzetta dello Sport.

По прогнозам врачей, Златан мог вернуться на поле уже в первом туре Серии А, однако решил не рисковать рецидивом и полностью залечить колено.

Он не сыграет в стартовом матче чемпионата против Сампдории, а также может пропустить игру с Кальяри. Ожидается, что Златан вернется уже в середине сентября под матчи против Лацио и Ювентуса.

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