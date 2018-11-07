Ибрагимович прокомментировал слухи о возвращении в Европу

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в своем "скромном" стиле поделился мыслями о переходе в один из европейских клубов.

"Ко мне проявляют интерес из Европы, но мой приоритет – Гэлакси. Я счастлив быть здесь. Интерес будет всегда, это нормально.

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Я принадлежу Гэлакси и не собираюсь никуда уезжать. Я предан клубу и думаю только о нем. Я хочу, чтобы мы боролись за трофеи. Я здесь не в отпуске. Хочу, чтобы мы были лучшими в МЛС. Я имею в виду команду, ведь я и так лучший.

Клуб в курсе моих желаний. Они всегда помогали мне и моей семье, когда мы чего-то требовали. Мы счастливы здесь. Продолжаем работать ", - цитирует Златана издание Goal.com.

Отметим, в СМИ появилась информация, что Милан хочет вернуть Златана.

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