"Я всегда считал себя частью Милана, даже когда играл с другими командами. Здесь ко мне хорошо относились с первого дня. Когда я впервые приехал в Милан, то улыбнулся. То, что я никогда раньше не имел в своей работе. Я чувствую себя, как дома, и не замечаю, что меня не было. Я выбрал номер 11, потому что фанаты Милана знают меня по этому номеру. С номером 21 я не чувствовал себя Ибрагимовичем с первого Милана, поэтому я попросил, чтобы номер был таким, как раньше.

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Я приехал сюда, чтобы вернуть Милану прежний уровень, на котором он заслуживает быть. Я делаю все, чтобы достичь поставленных целей. Мы должны работать и жертвовать, но за последние шесть месяцев мы показали, что у нас есть все необходимое для достижения определенных целей. Однако нельзя забывать, что мы ничего не выиграли. В моей голове цель – всегда что-то выиграть. В этом сезоне мы должны побеждать.

За последние шесть месяцев я показал, что возраст не имеет значения. В отпуске я много общался с клубом и увидел свое будущее в Милане. Я думаю только о футболе и помощи команде, чтобы удовлетворить болельщиков. Мы хорошо играли в последние несколько месяцев, но с фанатами мы были бы еще сильнее. Надеюсь, они скоро вернутся на Сан-Сиро", – цитирует Ибрагимовича Football-italia.

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