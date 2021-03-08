"Я – Златан. Я чувствую ответственность и чувствую себя лидером. Это единственная команда, которая у меня вызывает волнение. Мне хочется учить, хочется направлять. Когда я что-то говорю, они (одноклубники – прим. "Футбол 24") отвечают: "Хорошо, мы сделаем это". Когда я провожу день без них, похоже, что я остаюсь без сыновей.

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Останусь ли я в Милане на следующий сезон? Не знаю, посмотрим. Если Паоло Мальдини захочет, то я готов", – приводит слова Ибрагимовича Football-Italia. Добавим, что контракт шведа с "россонери" завершается летом этого года.

В текущем сезоне Златан провел 21 матч в составе миланцев, записав в свой актив 16 голов и 2 ассиста.

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