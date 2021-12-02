"С девушками я был очень застенчивым. На первом свидании я записал все, что хотел сказать. Если бы девушка говорила о чем-то другом, я бы спрашивал ее то, что записал. Я все сделал гораздо позже своих сверстников.

Ибрагимович обвинил Матерацци в подлой игре – итальянец ответил "уколом" в болезненные места

В первый раз я занялся сексом в семнадцать лет. Тогда я впервые покинул Мальмё и отправился в центр города. Только тогда я открыл себе шведок такими, какими вы их представляете: блондинками, свободными.

В чем секрет 20 лет совместной жизни с Хеленой? Терпение, также она дала мне баланс. Хелена на десять лет старше меня, она всегда была зрелее. Потом у нас родились Максимилиан и Винсент", – цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera .

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