Именитый нападающий решил окончательно осесть в Милане, куда перевозит свою семью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ранее Ибра был вынужден разрываться между Италией и Швецией, где жили его жена Хелена и двое сыновей. В настоящее время 40-летний ветеран проходит реабилитацию после операции на колене. Златан еще точно не сыграет до начала следующего года, но все же решил привезти семью в Милан. Его сыновья Максимилиан (15 лет) и Винсент (14 лет) присоединятся к молодежной системе "россонери", а отец будет помогать рядом.

Напомним, именитый форвард продлил контракт с Миланом еще на один сезон. Клуб настроен предложить Ибрагимовичу должность директора, если он решит вешать бутсы на гвоздь следующим летом. Вероятно, Златан не против такого развития событий, потому строит долгосрочные планы именно в Италии.

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