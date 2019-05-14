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Ибрагимович предложил МЛС отменить VAR после грубого нежных объятий с голкипером соперника

14 мая 12:52 191 Читати українською
Ибрагимович предложил МЛС отменить VAR после грубого нежных объятий с голкипером соперника
Златан Ибрагимович / соцсети

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович предложил лиге отменить систему видеоповторов.

"Я сказал судье, что соперник лишь делает вид, что травмирован, но я его не трогал. Он меня ударил. Я сыграл в мяч и сказал арбитру, что не касался вратаря. Потом я сказал ему посмотреть видеоповтор, потому что VAR нужен именно для таких случаев. Но он не стал этого делать.

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Я знаю только одно – я коснулся мяча и не коснулся вратаря. Опять же, у нас есть видеоповторы. Думаю, нам стоит отказаться от VAR и не играться с ним", – цитирует Ибрагимовича ESPN.

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Теги
Мир Видеоновости Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Видеоассистент арбитра (VAR) МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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