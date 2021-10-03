К поздравлениям присоединился УЕФА, который в своем официальном Twitter опубликовал нарезку голов шведа в рамках Лиги чемпионов.

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Пока Ибрагимович провел в главном клубном турнире Европы 120 матчей и забил 48 мячей. "Ушастый" еще ни разу не покорялся нападающему, однако тот не останавливается даже в 40 лет. Милан вернулся в ЛЧ впервые за много лет, и Златан еще может улучшить собственную статистику.

Добавим, что "россонери" проиграли в первых двух турах Ливерпулю и Атлетико, но Ибрагимович пропускал эти поединки из-за травм.

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