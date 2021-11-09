"Пока я не решил, когда закончу с футболом. Напротив, хочу играть как можно дольше и не думать о завершении карьеры. Не хочу становиться одним из тех, кто сожалеет, что раньше завершил карьеру, хотя мог поиграть еще. Пока во мне нуждаются – я буду играть.

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В прошлом сезоне у меня было больше повреждений, чем обычно, потому что я отдал все силы. После 30 лет физическая боль не исчезает, а длится. Физиотерапевт в Италии следит за мной 24 часа в сутки и вмешивается в каждый пустяк. Когда я чувствую себя плохо, сразу же принимаю меры и забочусь о себе", – цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

К слову, в нынешней кампании Златан тоже получал травмы, потому не всегда мог помочь своей команде на поле. На данный момент 40-летний швед провел лишь 6 матчей в Серии А, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

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