Ибрагимович получит новую статую – прежний постамент уничтожили вандалы

Памятник шведскому форварду Златану Ибрагимовичу больше не будет располагаться вблизи домашнего стадиона Мальме.

Власти города решили восстановить памятник, но изменят место установки. Мэр Мальме считает, что статую следует восстановить, а группа экспертов должна изучить вопрос, где лучше ее установить, чтобы она была в безопасности, сообщает GdS.

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Напомним, в начале января болельщики Мальме изуродовали "бронзового Златана". Ибра стал врагом для местных фанов после того, как стал совладельцем стокгольмской команды Хаммарбю, которая является принципиальным соперником Мальме.

Ранее звучали призывы перенести статую в Стокгольм, но такой вариант мэрия Мальме даже не рассматривает, ведь именно этот город является родным для Златана и в местной команде он начинал свой футбольный путь.

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