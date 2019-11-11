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Ибрагимович получил предложение продлить контракт с Лос-Анджелес Гэлакси

22:46 35 Читати українською
Ибрагимович получил предложение продлить контракт с Лос-Анджелес Гэлакси
Златан Ибрагимович / Yahoo

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может продолжить свою карьеру в МЛС.

Лос-Анджелес Гэлакси сделал пропопзицию Златану Ибрагимовичу продлить контракт на один год, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что контракт шведа с американским клубом истекает 31 декабря этого года. Главным претендентом на Златана является итальянский Милан.

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Добавим, что Ибрагимович выступает за Лос-Анджелес Гэлакси с марта 2018 года. За этот период звездный нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 53 голами и 15 ассистов.

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Теги
Мир Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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