Ибрагимович получил наказание за связи с букмекерской компанией – шведу грозила длительная дисквалификация
26 мая 23:17 - Читати українською
Нападающий Милана Златан Ибрагимович не смог скрыть свой запрещенный бизнес.
Швед получил 50 тысяч евро штрафа за финансовый интерес в букмекерской конторе Bethard, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Любое участие в тотализаторе запрещено правилами ФИФА и УЕФА, однако Ибрагимович обходил эти ограничения. Наказание Златана могло быть значительно жестче – до 3 лет отстранения от футбола. Штраф в размере 25 тысяч евро получил и Милан.
Финансовые взыскания вряд ли испортят настроение "россонери" и Ибры. Милан занял второе место Серии А, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.
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