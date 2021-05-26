Швед получил 50 тысяч евро штрафа за финансовый интерес в букмекерской конторе Bethard, сообщает официальный сайт УЕФА.

Милан подтвердил уход Доннаруммы

Любое участие в тотализаторе запрещено правилами ФИФА и УЕФА, однако Ибрагимович обходил эти ограничения. Наказание Златана могло быть значительно жестче – до 3 лет отстранения от футбола. Штраф в размере 25 тысяч евро получил и Милан.

Финансовые взыскания вряд ли испортят настроение "россонери" и Ибры. Милан занял второе место Серии А, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.

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