Ибрагимович показал свои навыки боевых искусств – тренажером 39-летнего ветерана стал тренер
Нападающий Милана Златан Ибрагимович остается образцом великолепной физической подготовки.
Швед решил развлечься, когда разминался для выхода на поле в матче против Торино.
Возвращение Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Торино – 2:0
Ибрагимович спокойно выполнял упражнения, пока ему на глаза не попал тренер по физподготовке. 39-летний лидер Милана без особых усилий дважды перебросил ногу через свою "жертву". Пришлось еще раз вспоминать, что Златан активно занимался боевыми искусствами и даже имеет черный пояс по тхэквондо.
Напомним, что Ибрагимович сыграл впервые за полтора месяца. Швед получил 6 минут, а Милан уверенно победил Торино со счетом 2:0.
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