Швед решил развлечься, когда разминался для выхода на поле в матче против Торино.

Возвращение Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Торино – 2:0

Ибрагимович спокойно выполнял упражнения, пока ему на глаза не попал тренер по физподготовке. 39-летний лидер Милана без особых усилий дважды перебросил ногу через свою "жертву". Пришлось еще раз вспоминать, что Златан активно занимался боевыми искусствами и даже имеет черный пояс по тхэквондо.

Напомним, что Ибрагимович сыграл впервые за полтора месяца. Швед получил 6 минут, а Милан уверенно победил Торино со счетом 2:0.

Милан уверенно одолел Торино и остался на вершине Серии А – Ибрагимович вернулся после травмы