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Ибрагимович поиздевался над игроками Милана на вручении награды – Мальдини не сдержал смеха

22:40 - Читати українською
Ибрагимович поиздевался над игроками Милана на вручении награды – Мальдини не сдержал смеха
Златан Ибрагимович / Фото из открытых источников

Скандальный форвард Милана Златан Ибрагимович вновь оказался в центре внимания на тренировке "россонери".

Златан Ибрагимович получил медаль за 100 матчей в футболке Милана, награду шведу вручал директор по стратегическому развитию клуба Паоло Мальдини.

"Бог и его ученики", – Ибрагимович потроллил партнеров на тренировке Милана

"Спасибо, мои одноклубники. Я бы не достиг этого без всех вас. К счастью, у меня не было конкурентов", – прокомментировал событие Ибра. Слова форварда вызвали смех у игроков Милана, а Мальдини едва не упал в истерику.

Также Златан заявил, что надеется провести еще много матчей, защищая цвета "россонери".

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Теги
Италия футбольные курьёзы Паоло Мальдини Видеоновости Златан Златан Ибрагимович Милан Милан
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