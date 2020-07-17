Ибрагимович поиздевался над игроками Милана на вручении награды – Мальдини не сдержал смеха

Скандальный форвард Милана Златан Ибрагимович вновь оказался в центре внимания на тренировке "россонери".

Златан Ибрагимович получил медаль за 100 матчей в футболке Милана, награду шведу вручал директор по стратегическому развитию клуба Паоло Мальдини.

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"Спасибо, мои одноклубники. Я бы не достиг этого без всех вас. К счастью, у меня не было конкурентов", – прокомментировал событие Ибра. Слова форварда вызвали смех у игроков Милана, а Мальдини едва не упал в истерику.

Также Златан заявил, что надеется провести еще много матчей, защищая цвета "россонери".

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