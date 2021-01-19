Ибрагимович подтвердил переход Манджукича в Милан: Теперь будем вдвоем пугать соперников
Форвард Милана Златан Ибрагимович высказался относительно зимних новичков команды.
"У нас все хорошо, мы на полпути к чемпионству. Сейчас начинаются тяжелые матчи.
Дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча Кальяри – Милан – 0:2
Это будет очень напряженный график, но приходят Манджукич, Мейте. Я не знаю, будут ли еще новички. Я рад, что Манджукич с нами. Теперь будем вдвоем пугать соперников", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, Милан уже согласовал переход хавбека Торино Суалихо Мейте, а вскоре к "россонери" должны присоединиться защитник Челси Фикайо Томори и форвард Марио Манджукич, который находится в статусе свободного агента.
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