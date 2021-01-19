"У нас все хорошо, мы на полпути к чемпионству. Сейчас начинаются тяжелые матчи.

Дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча Кальяри – Милан – 0:2

Это будет очень напряженный график, но приходят Манджукич, Мейте. Я не знаю, будут ли еще новички. Я рад, что Манджукич с нами. Теперь будем вдвоем пугать соперников", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, Милан уже согласовал переход хавбека Торино Суалихо Мейте, а вскоре к "россонери" должны присоединиться защитник Челси Фикайо Томори и форвард Марио Манджукич, который находится в статусе свободного агента.

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