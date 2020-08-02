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Ибрагимович побил исторический рекорд Серии А

18:59 - Читати українською
Ибрагимович побил исторический рекорд Серии А
Златан Ибрагимович / Getty images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович отметился забитым голом в матче 38-го тура чемпионата Италии против Кальяри.

11’ Рагнар Клаван
55’ Златан Ибрагимович
57’ Саму Кастильехо
 
11’ Рагнар Клаван
55’ Златан Ибрагимович
57’ Саму Кастильехо

Этот мяч стал для шведского форварда 10-м в уже прошлом сезоне Серии А. Таким образом, Златан сумел побить рекорд лиги для самых возрастных игроков, кому удавалось забить 10 и более голов за один сезон. Ибра сделал это в 38 лет и 302 дня. Ранее этим рекордом владел легенда Лацио и Ювентуса Сильвио Пиола.

Ибрагимович стал лучшим игроком Милана в сезоне 2019/20 – швед присоединился к "россонери" только в январе

Заметим, что Ибрагимович провел в команде лишь половину сезона. В начале января нападающий перебрался в Милан из Лос-Анджелес Гэлакси, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А. Милан завершил сезон на 6-й позиции.

К слову, контракт 38-летнего Ибры с клубом заканчивается. Сейчас будущее звездного шведа остается неизвестным. Однако, после продления контракта со Стефано Пиоли, Милан работает над пролонгацией соглашения и с Ибрагимовичем.

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Теги
Италия Милан - Кальяри Златан Златан Ибрагимович Милан Милан
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