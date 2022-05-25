Нападающий Милана Златан Ибрагимович не собирается завершать играть даже в свои 40 лет.

Ибрагимович договорился с Миланом по поводу нового контракта с зарплатой в 2,5 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

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Швед также планирует пойти на операцию на левом колене, чтобы преодолеть проблемы, которые его донимали в последние месяцы.

К слову, Златан провел 27 матчей в составе Милана в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях, в которых отличился 8 голов и отдал 3 ассиста.

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