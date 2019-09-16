toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЗАРЯ

Ибрагимович отметился хет-триком в последнем матче МЛС и установил рекорд Лос-Анджелес Гэлакси

09:57 112 Читати українською
Ибрагимович отметился хет-триком в последнем матче МЛС и установил рекорд Лос-Анджелес Гэлакси
Златан Ибрагимович / Reuters

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в очередной раз привлек к себе внимание, отметившись хет-триком в матче Лос-Анджелес Гэлакси – Спортинг Канзас Сити (7:2).

Лос-Анджелес Гэлакси уничтожил Спортинг Канзас Сити с хоккейным счетом 7: 2 и прервал серию из 4 матчей без побед.

Ибрагимович едва не стал жертвой конфуза фаната – странная реакция шведа

Главным героем матча стал, конечно же, Златан Ибрагимович, который отметился хет-триком и забил уже 26 гол в этом сезоне МЛС. Таким образом, швед установил рекорд результативности за Лос-Анджелес Гэлакси в одном сезоне. Прошлый принадлежал Карлосу Руису, который в 2002 году отличился 24 забитыми мячами.

"Я лев, а не человек": Ибрагимович заявил, что готов вернуться в Манчестер Юнайтед

Таким образом, Лос-Анджелес Гэлакси набрал 45 очков и поднялся на пятое место в Западной конференции МЛС, Спортинг Канзас Сити с 37 пунктами занимает 9 место.

blog_ava
Миколенко: Не хотел бы говорить, что происходит в раздевалке Динамо
07:30
454
Теги
Мир Видеоновости Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
27
мин
Торино
21:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук