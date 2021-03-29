Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 против Косово (3:0) высказался о своей роли в команде.

"Сказал партнерам, что свои голы я уже забил. Помогаю своим товарищам по команде, чтобы они могли приблизиться к моему рекорду.

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Чем больше времени проходит, тем больше я узнаю игроков сборной на поле и за его пределами. Матч с Косово для нас хорошо сложился и не только из-за меня", – цитирует Ибрагимовича Mundo Deportivo.

Напомним, 39-летний швед выступал за сборную с 2001 по 2016 год. В марте 2021 он вернулся в национальную команду и уже сыграл два матча – против Грузии и Косово. Швеция одержала две победы, а Ибрагимович отдал по ассисту в каждом из матчей. Именно Златан остается лучшим бомбардиром в истории "Тре Крунур" – 62 гола в 116 матчах.

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